Tunisie – Libye : SaÃ¯ed et Dbeibah sâ€™engagent Ã  faciliter la libre circulation des biens et personnes

Tunisie – Libye : Saïed et Dbeibah s’engagent à faciliter la libre circulation des biens et personnes

Tunis et Tripoli ont convenu ce mercredi 17 Mars, de la tenue d’une réunion préparatoire de la haute commission mixte, au courant de ce mois.

Lors d’un entretien entre les président Kaïs Saïed et le chef du gouvernement d’union nationale, Abdelhamid Dbeibah, à Tripoli, les deux parties se sont mises d’accord « à redynamiser les chambres commerciales, à actualiser les conventions conclues entre les deux pays dans différents domaines, et en signer d’autres, adaptées à l’étape actuelle », rapporte en ce début d’après-midi la présidence dans un communiqué.

Saïed et Dbeibah se sont engagés « à faciliter les mesures de transit et de libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays ».

Ils ont, par ailleurs, convenu « de redynamiser l’UMA, via une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères, et puis un sommet au niveau des dirigeants ».

Il a été question de « la nécessité d’intensifier les relations dans différents domaines, notamment économique, santé, transport et enseignement ». Comme il a été convenu « de coordonner les positions entre les deux pays, au sujet des affaires régionales et internationales d’intérêt commun ».

Dbeibah s’est félicité de la visite de Kaïs Saïed, la qualifiant « d’historique, et à même d’ouvrir la voie à davantage de coopération entre les deux pays ».

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur « la nécessité d’intensifier les efforts pour révéler la vérité sur la disparition des deux journalistes Sofiène Chourabi et Nadhir Gtari, en Libye ».

Dbeibah a dit les dispositions de la partie libyenne à faire le nécessaire pour parvenir à la vérité, au sujet de leur disparition.

Gnetnews