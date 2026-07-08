Samir Abdelli condamné à 18 ans de prison, sanctions également contre son entourage

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes du tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce mardi, l’avocat et ancien candidat à la présidentielle Samir Abdelli à une peine de 18 ans de prison. Le jugement touche également deux membres de son entourage proche : son chauffeur personnel, condamné à 3 ans de prison, et sa secrétaire particulière, condamnée à 2 ans.

Cette décision intervient au terme d’une longue procédure judiciaire et sécuritaire. Le juge d’instruction avait, dans un premier temps, émis un mandat de dépôt à l’encontre de Samir Abdelli pour des faits liés à la sécurité nationale. Selon le dossier de l’affaire, les charges retenues contre lui portent notamment sur le complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

Candidat indépendant à l’élection présidentielle de 2014, Samir Abdelli avait par ailleurs été cité, en 2016, dans les révélations des Panama Papers.