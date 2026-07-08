Sousse : démantèlement d’un réseau de trafic de drogue actif entre Sousse et Kairouan

08-07-2026

La brigade régionale de lutte antistupéfiants de Sousse, relevant de la sous-direction de la police judiciaire, a démantelé, ce mardi 7 juillet 2026, un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue entre les gouvernorats de Sousse et de Kairouan.

Cette opération, menée sur la base de renseignements et d’un travail de surveillance sur le terrain, a permis l’arrestation de deux individus soupçonnés d’appartenir à ce réseau.

Dans le cadre d’une perquisition effectuée en coordination avec le parquet, les unités sécuritaires sont parvenues à mettre en échec une importante opération de distribution. Plus de 10 000 comprimés de stupéfiants de différentes natures, destinés à la vente, ont été saisis, ainsi que deux véhicules de luxe utilisés par le réseau pour transporter et écouler la marchandise, dans le but de dissimuler leurs déplacements entre les deux villes.

Plusieurs téléphones portables ont également été saisis. Ils contiendraient des échanges et conversations compromettants, permettant d’identifier les membres du réseau ainsi que leurs contacts.

Après consultation du parquet près le tribunal de première instance de Sousse, les deux suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Une procédure judiciaire a été engagée à leur encontre pour constitution d’entente en vue de la distribution et participation au trafic de stupéfiants, tandis que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels autres membres impliqués dans le réseau.

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