Transport de phosphate : baisse de 23% du volume acheminé par la SNCFT au premier semestre 2026

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a assuré le transport d’environ 601 000 tonnes de phosphate et de produits dérivés au cours du premier semestre 2026, depuis le bassin minier vers les unités du Groupe Chimique Tunisien de Mdhilla, Skhira et Gabès, ainsi que vers le port de Sfax.

Ce volume, équivalent à une moyenne quotidienne d’environ 3 000 tonnes, accuse un recul de 22,95% par rapport à la même période de 2025, soit un déficit estimé à 179 000 tonnes. Cette baisse s’explique notamment par les contraintes persistantes liées à l’état des infrastructures ferroviaires dédiées au transport minier.

Pour faire face à ces difficultés et moderniser le réseau, l’Assemblée des représentants du peuple avait approuvé, en octobre 2025, un accord de prêt de 153 millions de dinars tunisiens (16 millions de dinars koweïtiens), conclu avec le Fonds arabe pour le développement économique et social.

Remboursable sur 30 ans à un taux d’intérêt de 3,75%, ce financement doit contribuer à un vaste programme de réhabilitation du réseau ferroviaire minier, dont le coût total est estimé à 500 millions de dinars. Le projet prévoit la rénovation de 190,5 kilomètres de voies ferrées, avec une priorité donnée à l’achèvement des travaux sur la ligne 21 reliant Gafsa à Gabès, longue de 129 kilomètres.