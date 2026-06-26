Santé maternelle et infantile : un nouveau carnet de suivi bientôt lancé par le ministère de la Santé

La direction des Soins de santé de base, relevant du ministère de la Santé, lancera dans les prochaines semaines un nouveau carnet intitulé « Suivi sanitaire de la mère et de l’enfant », destiné à accompagner la femme dès le début de sa grossesse et à suivre la croissance de son enfant, ainsi que son calendrier vaccinal et ses contrôles médicaux. Cette annonce a été faite par la pédiatre Asma Bouaziz, responsable du programme de santé de l’enfant au ministère de la Santé.

S’exprimant vendredi auprès de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), en marge d’un colloque international sur « les apprentissages et les neurosciences : vers des politiques éducatives inclusives au stade préscolaire », Asma Bouaziz a expliqué que ce nouveau carnet constitue une version actualisée du carnet de santé existant, enrichie de recommandations destinées aux parents, couvrant la santé de la mère depuis la fécondation jusqu’à l’après-grossesse, ainsi que celle de l’enfant depuis le stade fœtal jusqu’à l’âge de 18 ans.

Impliquer davantage le père

La responsable a précisé que ce carnet vise également à impliquer le père dans le suivi de la santé de la mère et du fœtus, à travers l’accompagnement aux consultations prénatales et postnatales, et à le sensibiliser à l’importance du soutien à apporter à son épouse, en particulier durant la période d’allaitement. Elle a souligné que des études scientifiques ont démontré que le soutien du conjoint contribue à prolonger la durée de l’allaitement maternel.

Un contenu détaillé pour chaque étape

Selon Asma Bouaziz, ce nouveau carnet comprend le calendrier des examens médicaux de la mère avant et après l’accouchement, les vaccinations, les analyses de laboratoire et les examens d’imagerie nécessaires, ainsi que des recommandations pour une prise en charge adaptée des mères souffrant de dépression post-partum ou de troubles psychiques durant la grossesse. Il prévoit également une préparation des conjoints à accompagner leur épouse pendant la période post-natale.

Le document inclut par ailleurs les données relatives à la naissance, à la santé du nourrisson et au suivi de son calendrier vaccinal et de ses consultations médicales, en plus de plusieurs recommandations portant sur le dépistage précoce de certaines pathologies et l’orientation vers les spécialistes concernés en cas de besoin.

Le concept des « 1 000 premiers jours »

La responsable du programme de santé de l’enfant a appelé à adopter le concept des « 1 000 premiers jours », s’étendant du début de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans, qu’elle considère comme l’étape la plus déterminante dans la construction de la santé physique, mentale et psychologique de l’enfant. Investir dans le suivi de la santé de la mère et de l’enfant durant cette période représente, selon elle, un investissement dans la santé publique au sens large.

Inclusion scolaire des enfants atteints de troubles neurologiques

Dans ce même contexte, Asma Bouaziz a indiqué que le colloque organisé ce jour traduit les efforts déployés par le ministère pour faciliter l’intégration, au sein des établissements éducatifs, des enfants atteints de troubles neurologiques, à l’image des troubles du spectre autistique, qu’elle a qualifiés des plus répandus en Tunisie par rapport aux autres pathologies neurologiques.

Elle a également évoqué l’émergence d’autres troubles neurologiques liés à des facteurs environnementaux affectant l’enfant dès la grossesse, notamment certaines intoxications entravant le développement cognitif en raison de carences en micronutriments tels que le fer, les vitamines B, A et E, ainsi que l’iode apporté par le sel, lequel joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la thyroïde.