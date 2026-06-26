Exportations de dattes : les recettes en hausse de 4,8% durant les huit premiers mois de la saison 2025/2026

Les recettes des exportations tunisiennes de dattes ont enregistré une légère progression de 4,8% durant les huit premiers mois de la saison 2025/2026, s’établissant à 770,7 millions de dinars. Cette évolution s’explique par une augmentation des quantités exportées, en hausse de 5,3%, à 121,5 mille tonnes, contre 115,4 mille tonnes durant la même période de la saison précédente, selon des données publiées vendredi par l’Observatoire national de l’agriculture.

La variété « Deglet Nour » a représenté environ 83,3% du volume total exporté, confirmant la place prédominante de cette variété parmi les dattes destinées aux marchés extérieurs.

Les données de l’Observatoire font également apparaître un recul du prix moyen des dattes de 7% au mois de mai 2026, à 5,960 dinars le kilogramme, par rapport à mai 2025. Le prix moyen de la « Deglet Nour » s’est, lui, établi à 7,200 dinars le kilogramme, en baisse de 5,9%.

Concernant la destination des ventes tunisiennes de dattes sur les marchés extérieurs, l’Union européenne a capté 47,9% de ces ventes, suivie par l’Asie avec 21%, puis l’Afrique avec 19,3%.

À noter que le Maroc demeure le premier acheteur de dattes tunisiennes, avec 14,1% du total exporté, suivi de l’Italie (12,2%) et de l’Allemagne (10,4%).

Dattes biologiques : des recettes en forte progression

Pour ce qui concerne les dattes biologiques, les quantités exportées ont progressé de 13,3%, pour atteindre 7 024,2 tonnes, représentant une valeur de près de 71,9 millions de dinars, soit une hausse des recettes de 28,4% par rapport à la même période de la saison précédente.

Les dattes biologiques n’ont toutefois représenté que 5,8% du volume total des dattes exportées, toutes variétés confondues.

Les prix de ces dattes, dont la moyenne est estimée à 10,240 dinars/kg, varient selon la variété : de 4,530 dinars/kg pour les dattes biologiques à vocation industrielle, à 8,30 dinars/kg pour les dattes biologiques ordinaires, pour atteindre 10,990 dinars pour les dérivés de ces dattes.

L’Allemagne demeure la première destination des dattes biologiques tunisiennes, captant 32% du volume des exportations, suivie des Pays-Bas (12%) puis de la Belgique (10%).