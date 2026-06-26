Forum de Tunis pour l’investissement : lancement officiel de la plateforme nationale de l’investisseur

Le lancement officiel de la plateforme nationale de l’investisseur a été annoncé vendredi, lors de la deuxième journée des travaux du Forum de Tunis pour l’investissement, en présence des ministres de l’Économie et de la Planification, ainsi que du Commerce et du Développement des exportations.

Cette plateforme se présente comme un dispositif opérationnel visant à améliorer le climat des affaires, à simplifier les procédures administratives et à offrir des services d’information et d’accompagnement aux investisseurs, tout en œuvrant à résoudre l’ensemble des difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

Le directeur central à l’Agence de promotion de l’investissement extérieur, Hatem Souissi, a précisé, dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), que cette plateforme constituera un véritable trait d’union entre l’investisseur et l’administration tunisienne, et permettra de surmonter l’ensemble des obstacles administratifs.

« L’objectif visé à travers le lancement de cette plateforme est d’assurer l’interconnexion entre les différentes plateformes spécialisées concernant l’investisseur et le cycle de vie de l’entreprise », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs confirmé que la plateforme entrera en activité à partir du 1er juillet 2026, en proposant de nombreux services basés sur l’identifiant unique de l’entreprise et la signature numérique.

Hatem Souissi a également indiqué que la Tunisie s’est effectivement engagée, depuis 2022, dans la numérisation des services destinés à l’investisseur et à l’entreprise, à travers la mise en place de plateformes propres à chaque structure.

Accords de libre-échange : la Tunisie, pionnière dans ses partenariats

S’agissant des accords de libre-échange, le responsable a rappelé que la Tunisie figure parmi les premiers pays à avoir établi des partenariats avec l’Union européenne, dès 1995. « Nous nous sommes ensuite orientés vers une phase de mise à niveau des entreprises tunisiennes, afin de renforcer leur compétitivité au sein du marché européen », a-t-il précisé.

Il a poursuivi en indiquant que la même démarche a été adoptée concernant le continent africain, à travers la conclusion de plusieurs accords de libre-échange, qu’ils soient continentaux ou bilatéraux.

Hatem Souissi a, enfin, rappelé que l’accord relatif à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est entré en vigueur depuis 2022, sa mise en œuvre devant permettre d’atteindre l’objectif de « zéro droit de douane » à l’horizon 2030.