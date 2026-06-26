Investissements étrangers : la Tunisie enregistre une hausse de 25,7% au premier trimestre 2026

La Tunisie a attiré, au cours du premier trimestre de l’année 2026, des investissements étrangers d’une valeur de 1 303,9 millions de dinars, contre 1 037 millions de dinars durant la même période de 2025, soit une croissance de 25,7%.

Selon le taux de change du dinar face au dollar, ces investissements équivalent à 4 450 millions de dollars, et à 3 385 millions d’euros sur la base du taux de change de l’euro.

Selon des données obtenues par l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) auprès de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), le volume des investissements étrangers a également progressé de 67,7% par rapport à 2024 et de 48% par rapport à 2023, traduisant l’amélioration continue de l’attractivité de la destination tunisienne auprès des investisseurs étrangers et le renforcement de sa position concurrentielle dans l’espace méditerranéen.

Si le pays parvient à maintenir ce rythme de flux d’investissements, l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année 2026, soit 4 milliards de dinars d’investissements extérieurs (projets d’extension et nouveaux projets confondus), pourrait être atteint.

Ces flux englobent à la fois les investissements directs étrangers et les investissements de portefeuille (placements boursiers), ces derniers ayant bondi à 15,4 millions de dinars contre 4,5 millions de dinars durant la même période de 2025, soit une hausse exceptionnelle de près de 238,4%.

Quant aux investissements directs étrangers, ils ont atteint 1 288,5 millions de dinars à fin avril 2026, contre 1 032,4 millions de dinars durant les quatre premiers mois de 2025, en hausse de 24,8%.

Ces investissements ont par ailleurs progressé de 66,2% par rapport à 2024 et de 64,7% par rapport à 2023.