Sécurité énergétique : Wael Chouchane supervise un exercice de simulation au port pétrolier de Bizerte

Dans le cadre de sa visite de travail dans le gouvernorat de Bizerte, le jeudi 22 mai 2025, le Secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, M. Wael Chouchane, a présidé un exercice de simulation d’incident environnemental au niveau du quai pétrolier du port de Bizerte, exploité par la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR).

La visite a débuté par une réunion de travail avec le gouverneur de la région, M. Salem Ben Yacoub, au cours de laquelle les deux responsables ont évoqué les perspectives de développement des projets énergétiques ainsi que les préoccupations liées aux entreprises du secteur opérant localement.

L’exercice de simulation, qui a consisté en une opération de gestion fictive d’une fuite de produits pétroliers en mer, visait à tester la réactivité du système portuaire et les dispositifs techniques en place pour faire face à de tels incidents. L’événement a rassemblé, outre le PDG de la STIR, M. Afif Mabrouki, plusieurs hauts cadres du ministère, des représentants d’entreprises sous tutelle ainsi que des autorités locales et régionales. Les services du port de Bizerte-Menzel Bourguiba ont également pris part à l’opération.

Organisée en collaboration avec l’Association méditerranéenne de l’industrie pétrolière (MOIG) et le centre CEDRE spécialisé dans la gestion des pollutions accidentelles des eaux, cette opération s’inscrit dans une stratégie de renforcement des capacités de prévention et de réaction face aux pollutions marines.

M. Chouchane a souligné l’importance de ce type de manœuvres « réalistes » pour garantir l’efficacité des plans d’intervention d’urgence et a salué la coordination entre les différents intervenants. Il a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de l’exercice, saluant le professionnalisme des équipes d’intervention.

Par ailleurs, le Secrétaire d’État a effectué une visite d’inspection de la raffinerie STIR, où il a pris connaissance des opérations de production, des plans de maintenance, et des mesures de sécurité environnementale en vigueur. Il a notamment visité plusieurs unités opérationnelles, s’enquérant des avancées en matière d’extension et de modernisation des installations, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre les investissements pour consolider la souveraineté énergétique du pays.

M. Chouchane s’est également rendu au centre de remplissage de gaz domestique de Jarzouna, relevant de la Société nationale de distribution des pétroles « Agil Énergie ». Le site, qui dessert les gouvernorats du nord du pays et occasionnellement ceux du centre, a produit plus de 6 millions de bouteilles de gaz en 2024. La visite a permis de faire le point sur les mesures de sécurité, les normes de qualité, et les projets d’extension du centre.

Enfin, la tournée du Secrétaire d’État s’est achevée par des visites aux sièges de la Société tunisienne des lubrifiants (SOTULUB) et de la Société de transport par pipelines de Bizerte (SOTRAPIL), avec au programme un état des lieux des activités, des projets de développement à venir et des engagements environnementaux de ces deux entreprises.

Gnetnews