Sécurité routière : 487 morts en cinq mois, une hausse alarmante de 14,59%

Le bilan des accidents de la route en Tunisie s’alourdit dangereusement. Du 1er janvier au 25 mai 2026, 487 personnes ont perdu la vie sur les routes du pays, contre 425 durant la même période de 2025, soit une hausse de 14,59%, selon les statistiques de l’Observatoire national de la sécurité routière.

Moins d’accidents, mais plus de morts

Ce paradoxe illustre la gravité croissante des collisions enregistrées. Le nombre d’accidents a pourtant reculé de 21,51%, passant de 2 264 à 1 777, et le nombre de blessés a diminué de 2 912 à 2 284. La mortalité plus élevée par accident traduit une violence accrue des chocs, notamment liée à la vitesse.

L’excès de vitesse, première cause de mortalité

L’inattention et le manque de vigilance demeurent la première cause d’accidents toutes catégories confondues, avec 29,21% des cas, suivis par l’excès de vitesse (22,57%). Ce dernier facteur prend toutefois une dimension particulièrement préoccupante dans les accidents mortels, où il est responsable de 39,63% des cas, et dans 23,86% des accidents ayant fait des blessés.

Tunis, Mahdia et Nabeul en tête des gouvernorats les plus accidentogènes

Sur le plan géographique, le gouvernorat de Tunis enregistre le plus grand nombre d’accidents avec 10,30% du total national, devant Mahdia (8,50%) et Nabeul (7,48%). Le mois de janvier a été le plus meurtrier depuis le début de l’année avec 396 accidents, suivi d’avril avec 386.

Un lundi noir et une tragédie à Bizerte

Le lundi 25 mai a enregistré cinq accidents, faisant quatre morts et quatre blessés. La journée avait également été endeuillée par une collision impliquant quatre véhicules légers, dont un taxi, sur la route nationale n°8 au niveau d’El Tella, dans la délégation d’El Alia à Bizerte, qui a coûté la vie à sept personnes et en a blessé six autres à des degrés divers.