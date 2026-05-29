Télécommunications : le chiffre d’affaires dépasse le milliard de dinars au premier trimestre 2026

Le secteur des télécommunications a enregistré un chiffre d’affaires de 1 024,9 millions de dinars au premier trimestre 2026, contre 962,3 millions à la même période de 2025, soit une progression de 6,5%, selon les données publiées par l’Observatoire de l’Instance Nationale des Télécommunications (INT).

La data, moteur incontesté de la croissance

Cette dynamique est portée en quasi-totalité par les services de données. La Data fixe s’établit à 360,9 millions de dinars, en hausse de 9,6% sur un an et de 19,4% par rapport au premier trimestre 2024. La Data mobile atteint pour sa part 339,0 millions de dinars, progressant de 8,2% en glissement annuel.

Ensemble, ces deux segments représentent désormais 68,3% du chiffre d’affaires total du secteur, contre 66,8% en 2025 et 63,7% en 2024, confirmant le basculement structurel du marché vers les usages internet et les services numériques.

La téléphonie classique en repli marqué

À l’inverse, la téléphonie traditionnelle poursuit son érosion. La téléphonie mobile recule à 242,5 millions de dinars, contre 249,5 en 2025 et 261,9 en 2024, accusant une baisse de 2,8% sur un an et de 7,4% sur deux ans. La téléphonie fixe s’inscrit dans la même tendance, tombant à 18,1 millions de dinars, soit un repli de 5,7% sur un an et de plus de 21% par rapport à 2024.

Les autres services enregistrent quant à eux une progression notable de 25,8%, atteignant 64,3 millions de dinars, contre 51,1 millions en 2025.

Cette évolution reflète une transformation profonde des usages des consommateurs tunisiens, désormais massivement orientés vers l’internet, les contenus numériques et les services connectés, au détriment de la voix traditionnelle.