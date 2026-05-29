Moisson 2025-2026 : une récolte céréalière attendue en hausse, avec plus de vingt millions de quintaux en vue

La campagne de moisson 2025-2026 s’annonce prometteuse. Invitée ce vendredi 29 mai sur les ondes de la Radio nationale, la directrice des grandes cultures à la Direction générale de la production agricole, Rabaa Ben Salah, a indiqué que les premières estimations laissent entrevoir une récolte légèrement supérieure à celle de la saison précédente, portée par des précipitations favorables dans les principales zones de production.

Des préparatifs anticipés et un parc de machines mobilisé

Le ministère de l’Agriculture a engagé ses préparatifs en amont pour garantir le bon déroulement de la campagne et limiter les pertes à la récolte. Sur un parc total d’environ 2 700 moissonneuses-batteuses déployées à travers le pays, 1 300 machines ont d’ores et déjà été contrôlées et réglées. Quelque 200 centres de collecte seront par ailleurs mobilisés cette année, leurs procédures d’homologation et d’équipement étant en cours de finalisation.

Un dispositif anti-incendie coordonné

Face au risque récurrent d’incendies durant la période des moissons, un programme de prévention coordonné entre plusieurs départements ministériels a été mis en place, comprenant le débroussaillage des abords des routes et la sécurisation des zones agricoles. Les opérations ont démarré malgré la persistance des pluies jusqu’à fin mai.

L’orge en hausse, le blé dur stable

Sans avancer de chiffres définitifs, Rabaa Ben Salah a estimé que la production de cette année devrait dépasser les vingt millions de quintaux enregistrés la saison dernière. Les volumes de blé dur devraient rester globalement comparables à ceux de 2025, tandis que la production d’orge s’annonce en nette progression, notamment dans les gouvernorats du Kef, de Siliana et de Zaghouan. Cette amélioration est présentée comme un atout pour renforcer la couverture des besoins nationaux, l’autosuffisance en blé dur demeurant un objectif stratégique pour la Tunisie.

Béja, Le Kef et Siliana en tête des régions productrices

Les gouvernorats de Béja, du Kef et de Siliana affichent les meilleures perspectives de rendement. Les zones semi-arides enregistrent également des résultats encourageants grâce aux conditions climatiques favorables de cette saison.

La qualité de la récolte fera l’objet d’analyses dans des laboratoires spécialisés au fur et à mesure de l’avancement de la campagne. Les premiers indicateurs sont jugés positifs, les évaluations définitives devant être rendues progressivement.