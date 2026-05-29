Tabagisme : des consultations gratuites de sevrage disponibles dans les hôpitaux publics tunisiens

29-05-2026

La cheffe du service des maladies thoraciques et des allergies à l’hôpital Abderrahmane Mami d’Ariana, le Dr Sonia Maalej, a appelé ce vendredi 29 mai les fumeurs à se tourner vers les consultations spécialisées en sevrage tabagique, disponibles dans de nombreux établissements hospitaliers à travers le pays.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le Dr Maalej a précisé que ces services sont accessibles dans les hôpitaux publics aux titulaires d’un carnet de soins, et que les substituts nicotiniques y sont fournis gratuitement. Elle a par ailleurs indiqué que l’hôpital Abderrahmane Mami dispose à lui seul de six consultations dédiées à l’arrêt du tabac.

La spécialiste a expliqué que la prise en charge repose avant tout sur la compréhension des mécanismes d’addiction propres à chaque patient, précisant que la dépendance au tabac revêt trois dimensions : la dépendance à la nicotine, la dimension psychologique et la dimension sociale.

Le Dr Maalej a également mis en garde contre les dangers du tabac sous toutes ses formes, rappelant qu’il est à l’origine de nombreuses pathologies graves, dont le cancer et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

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