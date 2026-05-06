Séisme de magnitude 3,1 enregistré au sud d’El Guettar, dans le gouvernorat de Gafsa

L’épicentre a été localisé par les stations sismologiques de l’Institut National de la Météorologie

Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,1 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce mercredi à 8h06 (heure locale) au sud d’El Guettar, dans le gouvernorat de Gafsa, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les analyses préliminaires conduites par les stations sismologiques de l’INM situent l’épicentre du séisme aux coordonnées 34,22° de latitude Nord et 8,92° de longitude Est. Aucun dégât matériel ni victime n’a été signalé dans l’immédiat.