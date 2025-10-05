Serie A-J06 : Le Milan domine mais ne gagne pas chez la Juventus

Le choc très attendu de la 6e journée de Serie A entre la Juventus de Turin et l’AC Milan, disputé ce dimanche 5 octobre 2025 à l’Allianz Stadium, s’est soldé par un score nul et vierge de 0-0, laissant un goût amer aux Rossoneri qui ont manqué une occasion en or de creuser l’écart en tête du classement. Le match, décrit comme tendu et fermé, surtout en première mi-temps, a vu l’AC Milan dominer en termes d’occasions franches, le tournant de la rencontre intervenant à la 53e minute lorsqu’un penalty a été accordé après une faute sur Gimenez. L’attaquant en forme, Christian Pulisic, s’est avancé pour le transformer mais a complètement raté sa tentative, envoyant le ballon largement au-dessus de la cage défendue par Di Gregorio, une erreur qui a privé son équipe d’un avantage décisif.

Malgré cette domination milanaise, la Juventus a pu compter sur une solide performance défensive et sur l’excellent gardien Mike Maignan côté Milan, auteur d’un « arrêt miracle » pour maintenir l’égalité, tandis que Rafael Leao a également raté deux occasions nettes en fin de match, scellant le résultat nul qui n’arrange ni la Juventus, en quête de constance, ni Milan.