Serie A-J06 : Le Napoli revient en tête du classement

05-10-2025

Le Napoli s’est imposé à domicile face au Genoa sur le score de 2 à 1 lors de la sixième journée de Serie A, reprenant ainsi sa marche en avant après une défaite lors de la journée précédente.

Mené 0-1 à la mi-temps suite à un but précoce de Jeff Ekhator pour le Genoa (lanterne rouge du championnat), Naples a réussi à renverser la vapeur en seconde période grâce à des réalisations de Frank Anguissa à la 55e minute et de Rasmus Højlund à la 75e minute, ce dernier marquant le but de la victoire à la suite d’un centre décisif de Kevin De Bruyne.

