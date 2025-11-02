Serie A-J10 : Le Milan domine la Roma et revient à un point du Napoli

L’AC Milan a remporté le choc de la 10e journée de Serie A face à l’AS Roma sur un score minimal de 1-0 à San Siro. La rencontre s’est décidée sur un unique but de Strahinja Pavlović à la 39e minute, sur une passe décisive de Rafael Leão.

Les Rossoneri ont dû faire preuve de solidité jusqu’au bout, et ont notamment été sauvés par un arrêt décisif du gardien Mike Maignan sur un penalty de Paulo Dybala en fin de match. Grâce à cette victoire importante, l’AC Milan monte sur le podium de la Serie A et rejoint l’Inter et la Roma au nombre de points, se plaçant juste derrière le leader Naples.