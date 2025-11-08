Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Le Derby della Mole entre la Juventus de Turin et le Torino s’est conclu sur un match nul et vierge (0-0) à l’Allianz Stadium, un résultat frustrant pour la Juventus qui peine à retrouver le chemin de la victoire en championnat.

Malgré une domination territoriale et plusieurs tentatives, notamment par Dušan Vlahović, les Bianconeri se sont heurtés à la défense compacte et bien organisée du Torino et à un excellent gardien adverse, Alberto Paleari.

Ce score de parité permet aux deux équipes de prendre un point dans ce derby toujours très disputé, mais il ne fait pas les affaires de la Juventus qui manque l’opportunité de se rapprocher du top 4 de la Serie A.

Fil d'actualités

Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

08-11-2025

Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

08-11-2025

Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025