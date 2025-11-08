Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

Le Derby della Mole entre la Juventus de Turin et le Torino s’est conclu sur un match nul et vierge (0-0) à l’Allianz Stadium, un résultat frustrant pour la Juventus qui peine à retrouver le chemin de la victoire en championnat.

Malgré une domination territoriale et plusieurs tentatives, notamment par Dušan Vlahović, les Bianconeri se sont heurtés à la défense compacte et bien organisée du Torino et à un excellent gardien adverse, Alberto Paleari.

Ce score de parité permet aux deux équipes de prendre un point dans ce derby toujours très disputé, mais il ne fait pas les affaires de la Juventus qui manque l’opportunité de se rapprocher du top 4 de la Serie A.