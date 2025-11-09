Serie A-J11 : La Roma gagne et repasse première

09-11-2025

Le match de Serie A qui s’est déroulé au Stadio Olimpico entre l’AS Rome et l’Udinese s’est soldé par une victoire maîtrisée des Giallorossi sur le score de 2-0. La Roma a ouvert le score sur penalty à la 28e minute, transformé par Lorenzo Pellegrini, suite à une faute dans la surface.

Ce but a donné l’avantage psychologique aux locaux qui ont ensuite géré leur avance face à une équipe d’Udinese incapable de se créer de véritables occasions. La victoire a été scellée en seconde période par un but de Celik à la 61e minute. Grâce à ce succès, la Roma reprend seule la tête du classement de la Serie A en attendant Inter-Lazio.

