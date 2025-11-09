Serie A-J11 : Le Naploli n’y arrive plus ! Nouvelle défaite chez Bologne

09-11-2025

Le match de Serie A entre Bologne et Naples (SSC Napoli) s’est conclu par une victoire surprise et retentissante de Bologne sur le score de 2-0 au Stadio Renato Dall’Ara. Malgré la sortie prématurée de leur gardien titulaire sur blessure, Bologne a parfaitement tenu le choc en première période.

L’équipe a ensuite fait la différence en seconde période, d’abord grâce à l’attaquant Thijs Dallinga qui a ouvert le score (50e), puis en scellant le match par le défenseur Jhon Lucumí (66e). Cette défaite inattendue est un coup dur pour Naples, qui était le leader du championnat avant cette rencontre, et qui cède provisoirement la première place à l’AC Milan.

Fil d'actualités

Serie A-J11 : La Roma gagne et repasse première

09-11-2025

Premier League-J10 : City na fait qu’une bouchée de Liverpool

09-11-2025

La Liga-J12 : Le Real rate le coche chez le Rayo Vallecano

09-11-2025

Mondial U17 : La Tunisie termine troisième de son groupe

09-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Serie A-J11 : La Roma gagne et repasse première

09-11-2025

Premier League-J10 : City na fait qu’une bouchée de Liverpool

09-11-2025

La Liga-J12 : Le Real rate le coche chez le Rayo Vallecano

09-11-2025

Mondial U17 : La Tunisie termine troisième de son groupe

09-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025