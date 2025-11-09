Serie A-J11 : Le Naploli n’y arrive plus ! Nouvelle défaite chez Bologne

Le match de Serie A entre Bologne et Naples (SSC Napoli) s’est conclu par une victoire surprise et retentissante de Bologne sur le score de 2-0 au Stadio Renato Dall’Ara. Malgré la sortie prématurée de leur gardien titulaire sur blessure, Bologne a parfaitement tenu le choc en première période.

L’équipe a ensuite fait la différence en seconde période, d’abord grâce à l’attaquant Thijs Dallinga qui a ouvert le score (50e), puis en scellant le match par le défenseur Jhon Lucumí (66e). Cette défaite inattendue est un coup dur pour Naples, qui était le leader du championnat avant cette rencontre, et qui cède provisoirement la première place à l’AC Milan.