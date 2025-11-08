Serie A-J11 : Milan se fait remonter par Parme

08-11-2025

Le match de Serie A entre Parme et l’AC Milan au Stadio Ennio Tardini s’est conclu sur un match nul 2-2 après un scénario incroyable. L’AC Milan a pourtant pris un avantage confortable en première période, menant 2-0 grâce à un but d’Alexis Saelemaekers (12e) et un penalty converti par Rafael Leão (25e). Cependant, Parme a réduit l’écart juste avant la pause grâce à Adrian Bernabé (45e+1).

La seconde mi-temps a vu les Rossoneri s’effondrer défensivement : Parme a égalisé à la 62e minute par son défenseur Enrico Del Prato sur une action bien construite, scellant le score final à 2-2. Ce résultat est une grande déception pour l’AC Milan, qui manque l’occasion de prendre seul la tête du classement.

