Serie A-J12 : La Roma domine Cremonese et repasse première

23-11-2025

L’AS Roma s’est imposée à l’extérieur face à la Cremonese sur le score de 3-1 hier. La rencontre a été marquée par l’expulsion de l’entraîneur romain, Giampiero Gasperini, en première période. Malgré cette absence sur le banc, les Giallorossi ont réussi à marquer deux fois après son départ.

Matias Soule a ouvert le score pour la Roma (35e), avant que Wesley ne double la mise en seconde période (69e), lancé en profondeur par Stephan El Shaarawy. Bien que Francesco Folino ait inscrit un but de consolation tardif pour la Cremonese, la victoire est revenue à la Roma, qui prend ainsi trois points cruciaux dans la course au haut du tableau de la Serie A.

