Serie A-J12 : Maignan porte Milan face à l’Inter

Le Derby della Madonnina de la 12e journée de Serie A a tourné à l’avantage de l’AC Milan, qui s’est imposé 1-0 face à l’Inter au terme d’une rencontre intense au San Siro. Malgré une domination territoriale et plusieurs occasions nettes pour l’Inter (dont deux tirs sur les montants), les Rossoneri ont fait preuve d’un réalisme clinique, ouvrant le score grâce à Christian Pulisic à la 57e minute.

La victoire milanaise est également due à la performance décisive du gardien Mike Maignan, qui a réalisé plusieurs arrêts cruciaux, notamment en repoussant un penalty. Grâce à ce succès, l’AC Milan met fin à la bonne série de son rival et le dépasse au classement, s’installant provisoirement à la deuxième place.