Serie A-J13 : La Juventus assure face à Cagliari

La Juventus a remporté une victoire cruciale 2 buts à 1 face à Cagliari à l’Allianz Stadium, lors de la 13e journée de Serie A, au terme d’un match plus disputé que prévu.

Après avoir été surpris par l’ouverture du score de Cagliari, la Vieille Dame a rapidement réagi grâce à l’exploit de son jeune attaquant, Kenan Yıldız. Le prodige turc, véritable homme du match, a inscrit un doublé express en première période, marquant aux 27e et 45e+1 minutes, pour renverser le score et assurer la victoire. Ce succès permet à la Juventus de consolider sa place dans la première partie du classement.