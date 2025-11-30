Serie A-J13 : Le Napoli s’impose chez la Roma

Le derby du Sud, opposant l’AS Roma au SSC Napoli, s’est terminé par une victoire du Napoli 1 but à 0 au Stadio Olimpico, dans le cadre de la 13e journée de Serie A. Le match, très fermé et tactique, fut longtemps dominé par les défenses, la Roma, pourtant leader au coup d’envoi, n’arrivant pas à trouver la faille face à des Napolitains très bien organisés.

C’est l’attaquant David Neres, entré en jeu en deuxième période, qui a délivré les siens en inscrivant l’unique but du match à la 73e minute, offrant ainsi au Napoli une victoire cruciale qui lui permet de rejoindre l’AC Milan en tête du classement.