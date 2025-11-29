Serie A-J13 : Le Milan domine la Lazio et repasse premier

Le Milan AC a remporté une victoire cruciale 1 but à 0 face à la Lazio à San Siro ce samedi soir, un résultat qui lui permet de prendre provisoirement la tête de la Serie A. La rencontre, disputée dans le cadre de la 13e journée du championnat, fut extrêmement tendue et les défenses ont longtemps pris le dessus.

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le but libérateur de l’attaquant portugais Rafael Leão, permettant aux Rossoneri de Massimiliano Allegri de s’imposer et de poursuivre leur série d’invincibilité en championnat, maintenant la pression sur leurs rivaux romains et napolitains.