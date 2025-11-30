Serie A-J13 : L’Inter gagne et revient deuxième

L’Inter Milan a renoué avec la victoire en s’imposant 2 buts à 0 sur la pelouse du promu Pise, au terme d’un match plus compliqué que ne l’indique le score final. Après une première période stérile et une occasion manquée par l’équipe de Pise qui aurait pu ouvrir le score, les Nerazzurri ont finalement trouvé la faille en seconde période grâce à leur capitaine et homme providentiel, Lautaro Martínez.

L’attaquant argentin, critiqué pour sa récente disette, a inscrit un doublé décisif (69e et 83e minutes) permettant à l’Inter de mettre fin à une série de deux défaites consécutives et de remonter provisoirement sur le podium de la Serie A.