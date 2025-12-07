Serie A-J14 : Un grand Napoli envoie la Juve au tapis

Le Napoli s’est imposé 2-1 face à la Juventus dans un Stadio Diego Armando Maradona en ébullition. L’homme du match a été le jeune attaquant Rasmus Højlund, auteur d’un doublé décisif : après avoir ouvert le score dès la 7e minute, il a récidivé d’une tête puissante à la 78e minute pour sceller la victoire.

Entre-temps, la Vieille Dame avait égalisé grâce à une belle frappe de Kenan Yıldız à la 59e, mais les hommes d’Antonio Conte ont fait preuve d’un grand pragmatisme pour contenir les assauts turinois en fin de rencontre. Ce succès crucial permet aux Partenopei de s’emparer de la tête du championnat, tandis que la Juventus reste bloquée à la 7e place, perdant du terrain dans la course à la Ligue des Champions.