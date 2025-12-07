Serie A-J14 : Un grand Napoli envoie la Juve au tapis

07-12-2025

Le Napoli s’est imposé 2-1 face à la Juventus dans un Stadio Diego Armando Maradona en ébullition. L’homme du match a été le jeune attaquant Rasmus Højlund, auteur d’un doublé décisif : après avoir ouvert le score dès la 7e minute, il a récidivé d’une tête puissante à la 78e minute pour sceller la victoire.

Entre-temps, la Vieille Dame avait égalisé grâce à une belle frappe de Kenan Yıldız à la 59e, mais les hommes d’Antonio Conte ont fait preuve d’un grand pragmatisme pour contenir les assauts turinois en fin de rencontre. Ce succès crucial permet aux Partenopei de s’emparer de la tête du championnat, tandis que la Juventus reste bloquée à la 7e place, perdant du terrain dans la course à la Ligue des Champions.

Fil d'actualités

La Liga-J15 : Soirée cauchemardesque pour le Real

07-12-2025

Serie A-J14 : Un grand Napoli envoie la Juve au tapis

07-12-2025

Coupe arabe : La Tunisie gagne mais quitte la compétition

07-12-2025

Serie A-J15 : La Roma battue par Cagliari

07-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

La Liga-J15 : Soirée cauchemardesque pour le Real

07-12-2025

Serie A-J14 : Un grand Napoli envoie la Juve au tapis

07-12-2025

Coupe arabe : La Tunisie gagne mais quitte la compétition

07-12-2025

Serie A-J15 : La Roma battue par Cagliari

07-12-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025