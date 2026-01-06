Serie A-J19 : La Juventus s’impose chez Sassuolo

06-01-2026

Pour la 19e journée de Serie A, la Juventus de Turin a réalisé une excellente opération en s’imposant nettement 3-0 sur la pelouse de Sassuolo ce mardi 6 janvier 2026. Les Bianconeri ont pris l’avantage dès le premier quart d’heure grâce à un but contre son camp malheureux de la défense des Neroverdi (15e), avant de faire le break en seconde période. Fabio Miretti a doublé la mise pour mettre les siens à l’abri, rapidement suivi par l’attaquant canadien Jonathan David qui a scellé le score final.

Cette victoire nette permet à la Vieille Dame de s’emparer de la 4e place du classement à la différence de buts devant l’AS Rome, tandis que Sassuolo n’a pas réussi à cadrer la moindre frappe de la rencontre.

Fil d'actualités

Mercato : Hamza Rafiaa à l’Espérance de Tunis ?

06-01-2026

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire complète le cadre des quarts de

06-01-2026

CAN 2025 : L’Algérie passe in extremis

06-01-2026

Serie A-J19 : La Roma retrouve la victoire

06-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Mercato : Hamza Rafiaa à l’Espérance de Tunis ?

06-01-2026

CAN 2025 : La Côte d’Ivoire complète le cadre des quarts de finale

06-01-2026

CAN 2025 : L’Algérie passe in extremis

06-01-2026

Serie A-J19 : La Roma retrouve la victoire

06-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025