Serie A-J19 : La Juventus s’impose chez Sassuolo

Pour la 19e journée de Serie A, la Juventus de Turin a réalisé une excellente opération en s’imposant nettement 3-0 sur la pelouse de Sassuolo ce mardi 6 janvier 2026. Les Bianconeri ont pris l’avantage dès le premier quart d’heure grâce à un but contre son camp malheureux de la défense des Neroverdi (15e), avant de faire le break en seconde période. Fabio Miretti a doublé la mise pour mettre les siens à l’abri, rapidement suivi par l’attaquant canadien Jonathan David qui a scellé le score final.

Cette victoire nette permet à la Vieille Dame de s’emparer de la 4e place du classement à la différence de buts devant l’AS Rome, tandis que Sassuolo n’a pas réussi à cadrer la moindre frappe de la rencontre.