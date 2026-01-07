Serie A-J19 : Le Napoli laisse des plumes contre Verone

Pour la 19e journée de Serie A, le Napoli a évité de justesse une défaite à domicile en arrachant le match nul 2-2 face au Hellas Vérone ce mercredi 7 janvier 2026. Les visiteurs ont surpris le stade Diego Armando Maradona en première période en menant de deux buts grâce à une réalisation de Martin Frese (16e) et un penalty transformé par Gift Orban (27e).

Les hommes d’Antonio Conte ont réagi après la pause, d’abord par l’intermédiaire de Scott McTominay qui a réduit l’écart (54e), avant que le capitaine Giovanni Di Lorenzo ne surgisse à la 82e minute pour égaliser. Malgré ce retour, ce résultat est une contre-performance pour les Napolitains qui perdent du terrain sur l’Inter Milan en tête du championnat.