Service national : un projet de loi de révision en bonne voie, selon le ministère de la Défense

Le ministère de la Défense nationale a fait savoir que les travaux relatifs à un projet de loi révisant le système du service national ont franchi une étape avancée.

Cette réforme s’inscrit dans une logique de modernisation du dispositif actuel, dans le but de le rendre plus attractif et davantage en phase avec la réalité sociale et professionnelle des jeunes, à travers l’introduction de mesures incitatives et d’avantages au bénéfice des conscrits. Parmi les pistes envisagées figurent une revalorisation de l’allocation versée aux conscrits, un élargissement des opportunités de formation professionnelle, ainsi qu’une priorité accordée à ces derniers lors des concours de recrutement dans la fonction publique.

Ces éléments ont été communiqués par le ministère dans une réponse écrite adressée à l’Assemblée des représentants du peuple, en réaction à une question écrite posée par la députée Fatma Mseddi.

Le ministère y précise que ce projet de loi vise à corriger les dysfonctionnements liés à l’application du système actuel, à assurer une réelle égalité dans l’accomplissement du service national, et à mettre les compétences des jeunes au service de projets d’intérêt général.

Toujours selon le ministère, la révision du dispositif, actuellement encadré par la loi n°1 de 2004, pourrait également porter sur la durée du service national obligatoire, avec l’hypothèse d’une période plus courte mais plus intensive, davantage centrée sur le renforcement des valeurs de citoyenneté et d’appartenance, ainsi que sur l’acquisition de compétences répondant aux besoins de la défense nationale.

Le ministère a rappelé à cet égard qu’une étude scientifique menée en 2017 avait identifié la durée actuelle du service comme l’un des facteurs expliquant la réticence de certains jeunes à accomplir ce devoir.

Concernant le système de réserve, le ministère a indiqué que la législation tunisienne prévoit, depuis la création de l’armée nationale, un régime de réserve militaire destiné à maintenir l’état de préparation opérationnelle des forces. Ce dispositif englobe aussi bien les militaires retraités que les appelés ayant achevé leur formation militaire de base, conformément à la réglementation en vigueur.