Services bancaires pendant l’Aïd Al-Adha : Les banque assureront une permanence le samedi

Selon une directive récente de la Banque centrale de Tunisie, les banques sont tenues d’offrir des services aux clients pendant les festivités de l’Aïd Al-Adha. Ainsi, les guichets bancaires seront ouverts le samedi 15 juin 2024 de 9 heures à 12 heures pour assurer les opérations de retrait, de dépôt en espèces et de change manuel.

Par ailleurs, la Banque centrale garantira un service de paiement dans ses locaux et succursales de 9 heures à 12 heures. Elle a également exhorté les banques et l’office national des Postes à approvisionner les distributeurs automatiques et à maintenir la fluidité des transactions électroniques.

