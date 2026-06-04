Sidi Bou SaÃ¯d : la protection du plateau Ã©rigÃ©e en prioritÃ© stratÃ©gique nationale

Le ministre de l’Ã‰quipement et de l’Habitat, Salah Zouari, Ã©galement chargÃ© de la gestion des affaires du ministÃ¨re de l’Industrie, des Mines et de l’Ã‰nergie, a prÃ©sidÃ© mercredi 3 juin 2026 l’ouverture d’une journÃ©e d’Ã©tude consacrÃ©e aux glissements de terrain, organisÃ©e conjointement par l’Association tunisienne des routes et l’Association tunisienne de mÃ©canique des sols, en prÃ©sence d’experts, d’ingÃ©nieurs, de chercheurs et de reprÃ©sentants des structures concernÃ©es.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a soulignÃ© l’importance de cette rencontre pour l’Ã©change d’expertises et le partage d’expÃ©riences Ã©trangÃ¨res face Ã un phÃ©nomÃ¨ne qu’il a qualifiÃ© de dÃ©fi rÃ©el pour l’infrastructure routiÃ¨re tunisienne, notamment dans les zones montagneuses oÃ¹ les glissements se sont intensifiÃ©s ces derniÃ¨res annÃ©es sous l’effet des alÃ©as climatiques.

Le ministre a prÃ©sentÃ© les principaux chantiers en cours, dont le projet de protection de la route rÃ©gionale nÂ°128 Ã Grombalia (gouvernorat de Nabeul), sur 4,5 km pour un coÃ»t de 104 millions de dinars, dont les travaux sont en voie d’achÃ¨vement. Dans le gouvernorat de Jendouba, des interventions sur les routes nationales nÂ°11, 17 et 161 ont permis de traiter 9 des 12 points de glissement identifiÃ©s, les travaux se poursuivant sur les 3 restants.

Il a Ã©galement indiquÃ© qu’une enveloppe annuelle de 10 millions de dinars est dÃ©diÃ©e aux interventions d’urgence, prÃ©cisant que 72 points de glissement ont Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©s en 2024 et 2025, dont 18 ont effectivement fait l’objet de travaux de traitement.

Le ministre a par ailleurs accordÃ© une attention particuliÃ¨re Ã la situation du plateau de Sidi Bou SaÃ¯d, dont le projet de protection a Ã©tÃ© classÃ© Â« grand projet Ã caractÃ¨re stratÃ©gique Â» par dÃ©cision de la prÃ©sidence du gouvernement nÂ°11 du 26 janvier 2026. Les Ã©tudes techniques sont dÃ©sormais lancÃ©es en prÃ©alable Ã la phase des travaux.

En clÃ´ture, Salah Zouari a affirmÃ© que le dossier des glissements de terrain constitue une prioritÃ© absolue, directement liÃ©e Ã la sÃ©curitÃ© des citoyens et Ã la protection des infrastructures. Il a appelÃ© les participants Ã formuler des recommandations concrÃ¨tes visant Ã dÃ©velopper les dispositifs de prÃ©vention et de dÃ©tection prÃ©coce, Ã adapter les normes de construction aux spÃ©cificitÃ©s des sols tunisiens, et Ã passer d’une logique curative Ã une stratÃ©gie anticipative garantissant la pÃ©rennitÃ© des ouvrages et la prÃ©servation du patrimoine bÃ¢ti et naturel du pays.