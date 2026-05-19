Six Tunisiens arrÃªtÃ©s aprÃ¨s l’assaut israÃ©lien contre la Flottille Soumoud

Les navires de solidaritÃ© interceptÃ©s en mer alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza

Six ressortissants tunisiens participant Ã la flottille internationale Soumoud ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s par les forces israÃ©liennes, a annoncÃ© lundi soir le comitÃ© tunisien de la flottille dans un communiquÃ© publiÃ© sur sa page Facebook officielle.

Selon la mÃªme source, les navires ont Ã©tÃ© Â« interceptÃ©s et pris d’assaut au large de la mer Â» dans le cadre d’une opÃ©ration ayant visÃ© 39 embarcations qui faisaient route vers la bande de Gaza en signe de solidaritÃ© avec la population palestinienne et pour rÃ©clamer la levÃ©e du blocus imposÃ© Ã l’enclave.

Le comitÃ© a rÃ©vÃ©lÃ© l’identitÃ© des six Tunisiens dÃ©tenus : Mouheb Snoussi, Saber Mejri, Hamza Bouzouida, Safa Chebbi, Hassna Boussen et Jihen Haj Mbarek, arrÃªtÃ©s aux cÃ´tÃ©s d’activistes de plusieurs autres nationalitÃ©s.

Qualifiant l’opÃ©ration d’ Â« agression sioniste Â», le comitÃ© tunisien a appelÃ© les autoritÃ©s de Tunis Ã intervenir en urgence pour obtenir la libÃ©ration des six ressortissants, tout en rÃ©affirmant sa dÃ©termination Ã poursuivre les actions de soutien Ã la cause palestinienne.

La Flottille Soumoud s’inscrit dans une dynamique de mobilisation internationale portÃ©e depuis plusieurs annÃ©es par des rÃ©seaux et organisations pro-palestiniennes, qui organisent des convois maritimes Ã destination de Gaza pour alerter l’opinion mondiale sur la situation humanitaire dans le territoire sous blocus.