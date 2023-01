Tourisme : Français, Anglais, Polonais, Tchèques…choisissent la Tunisie pendant l’arrière-saison !

Le secteur touristique semble avoir repris des couleurs en 2022. En effet, les recettes touristiques ont atteint les 4,2 milliards de dinars, selon les indicateurs quotidiens monétaires et financiers, publiés, mercredi par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Une situation due bien sûr à la fin de la pandémie de Covid-19 et des restrictions s’y afférentes, à la réouverture des frontières avec l’Algérie, mais aussi à un bon classement de la Tunisie dans les destinations favorites dans le monde.

Si cette amélioration a pu être ressentie pendant la haute saison en été, l’arrière saison n’est pas en reste puisque de nombreux touristes, notamment européens ont choisi la Tunisie pour passer leurs vacances de fin d’année, profitant des températures douces et d’un taux de change très intéressant.

C’est ce que nous confirme Anis Suissi, professionnel du tourisme et directeur d’une agence de voyage. Il indique dans ce sens qu’il s’agit d’un résultat naturel qui intervient après la crise du Coronavirus.

« Les touristes qui sont le plus venus en Tunisie lors de cette période sont les Français, les Anglais et ceux venant de l’Europe de l’est (à l’exception du marché russe), à savoir essentiellement la Pologne, la République Tchèque et la Roumanie. Nous avons également eu la surprise d’une reprise, certes timide, du marché italien, mais qu’il ne faut pas négliger », nous dit-il.

Anis Suissi a également noté la présence de nombreux algériens venus passer le nouvel an en Tunisie. A cet égard, nous avions abordé dans un précédent article, les nombreuses offres à destination de ce marché.

Par ailleurs, Suissi indique que le tourisme balnéaire a réussi sa saison bien mieux que le tourisme dit de « niche », comme le tourisme thermal ou saharien. Même si la destination de Tozeur a réalisé une très bonne arrière-saison. A cet égard, le Commissariat régional au tourisme du Sud-ouest avait annoncé que les unités hôtelières dans le gouvernorat de Tozeur avaient enregistré un taux d’occupation d’environ 100 % pendant les vacances scolaires d’hiver.

« Les niches n’ont pas encore enregistré de réservations pour la saison à venir, c’est à dire pour le printemps, comme le balnéaire car ce sont des clients spécifiques », souligne Suissi.

A noter que ce jeudi 5 janvier, la Tunisie a pu se féliciter du succès de l’ouverture de la première ligne aérienne reliant Alger et Tozeur. Il s’agit d’un vol charter pour le compte d’un voyagiste algérien qui propose sur place des séjours de 4 jours et 3 nuits à sa clientèle. Un second est prévu pour le 8 janvier sur la même ligne.

« L’ouverture de cette ligne est le résultat d’un « Educ’Tour » réalisé en Avril dernier grâce à une collaboration entre le ministère du Tourisme, la compagnie Tunisair et des agences de voyage algériennes, ayant permis de faire découvrir cette destination aux voyagistes algériens. « C’est la preuve que quand on prépare un marché cela fonctionne », relève Anis Suissi,

Le professionnel se réjouit de cette situation, d’autant plus qu’il affirme que le taux de réservations, pour cette nouvelle saison est petit à petit en train de revenir aux taux qui étaient en vigueur en 2019, avant la pandémie de Covid-19, où la Tunisie avait atteint des niveaux records.

« En ce moment on commence à revoir le même schéma que 2018/2019. C’est à dire dès demandes de réservation à des périodes normales (Janvier-février-mars), notamment pour le marché européen, pour une date de séjour durant la haute-saison (de juin à septembre) », nous a-t-il confirmé.

Il ajoute également que la panification aérienne a également repris, montrant d’après lui, «la lumière au bout du tunnel ».

Wissal Ayadi