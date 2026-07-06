Trafic de drogue à l’aéroport de Tunis-Carthage : 15 ans de prison pour un passager étranger

06-07-2026

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un voyageur étranger à une peine de 15 ans d’emprisonnement, assortie d’une amende de 20 000 dinars, pour tentative de trafic de stupéfiants via l’aéroport de Tunis-Carthage.

L’affaire a été mise au jour à la suite d’un contrôle approfondi mené par les agents de sécurité sur les bagages du voyageur, arrivé de l’étranger. Cette inspection a permis de repérer des substances suspectes, dissimulées à l’intérieur d’un appareil de refroidissement transporté parmi ses effets personnels.

Le démontage de l’appareil a ensuite révélé une quantité de drogue soigneusement camouflée et conditionnée dans le but d’échapper aux dispositifs de contrôle en place.

Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause agissait pour le compte d’un réseau local de trafic de stupéfiants, moyennant rémunération. Poursuivi pour importation et trafic de drogue dans le cadre d’une organisation criminelle internationale, il a finalement été reconnu coupable et condamné par le tribunal.

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