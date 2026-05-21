Trafic de drogue Ã  Ras Tabia : maintien en dÃ©tention des suspects, dont le frÃ¨re d’un ancien footballeur

21-05-2026

Le juge d’instruction prÃ¨s le tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis a ordonnÃ© le maintien en dÃ©tention de l’ensemble des suspects interpellÃ©s dans le cadre d’une affaire de trafic de stupÃ©fiants, parmi lesquels figure le frÃ¨re d’un ancien joueur de football.

Les agents de la brigade de recherches et d’investigations de la Garde nationale de Bardo avaient dÃ©mantelÃ© un rÃ©seau criminel actif dans la rÃ©gion de Ras Tabia, spÃ©cialisÃ© dans le trafic de drogue. L’opÃ©ration a conduit Ã  la neutralisation et Ã  l’arrestation de l’ensemble des membres du rÃ©seau, ainsi qu’Ã  la saisie de plus de 95 plaquettes de cannabis destinÃ©es Ã  la distribution dans le secteur et les quartiers environnants, et d’une quantitÃ© de cocaÃ¯ne. Le parquet avait ordonnÃ© le placement en garde Ã  vue de tous les suspects et l’ouverture d’une enquÃªte judiciaire en vue de leur dÃ©ferrement devant la justice.

Fil d'actualitÃ©s

FiscalitÃ© : les entreprises de restauration et cafÃ©s soumises Ã  l

21-05-2026

AÃ¯d al-Adha : Tunisie Autoroutes offre le badge de tÃ©lÃ©pÃ©age gra

21-05-2026

AÃ¯d al-Adha : la BCT demande aux banques de garantir la continuitÃ©

21-05-2026

EfficacitÃ© Ã©nergÃ©tique : plus de 700 000 points lumineux remplacÃ

21-05-2026

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Qu
Ã‰conomie Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quarti
Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di
SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le

Fil d'actualitÃ©s

FiscalitÃ© : les entreprises de restauration et cafÃ©s soumises Ã  la caisse enr

21-05-2026

AÃ¯d al-Adha : Tunisie Autoroutes offre le badge de tÃ©lÃ©pÃ©age gratuitement ju

21-05-2026

AÃ¯d al-Adha : la BCT demande aux banques de garantir la continuitÃ© des retrait

21-05-2026

EfficacitÃ© Ã©nergÃ©tique : plus de 700 000 points lumineux remplacÃ©s dans les

21-05-2026

Temps forts

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025