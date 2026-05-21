Trafic de drogue Ã Ras Tabia : maintien en dÃ©tention des suspects, dont le frÃ¨re d’un ancien footballeur

Le juge d’instruction prÃ¨s le tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis a ordonnÃ© le maintien en dÃ©tention de l’ensemble des suspects interpellÃ©s dans le cadre d’une affaire de trafic de stupÃ©fiants, parmi lesquels figure le frÃ¨re d’un ancien joueur de football.

Les agents de la brigade de recherches et d’investigations de la Garde nationale de Bardo avaient dÃ©mantelÃ© un rÃ©seau criminel actif dans la rÃ©gion de Ras Tabia, spÃ©cialisÃ© dans le trafic de drogue. L’opÃ©ration a conduit Ã la neutralisation et Ã l’arrestation de l’ensemble des membres du rÃ©seau, ainsi qu’Ã la saisie de plus de 95 plaquettes de cannabis destinÃ©es Ã la distribution dans le secteur et les quartiers environnants, et d’une quantitÃ© de cocaÃ¯ne. Le parquet avait ordonnÃ© le placement en garde Ã vue de tous les suspects et l’ouverture d’une enquÃªte judiciaire en vue de leur dÃ©ferrement devant la justice.