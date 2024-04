TRANSTU : Éclaircissements sur la vidéo virale montrant des passagers utilisant une porte de métro endommagée

Suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant des passagers montant à bord d’une rame de métro en passant par une porte vitrée cassée, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) tient à apporter les éclaircissements suivants :

– Cette scène a été filmée à la station « Hay El Khadhra » sur la ligne 2 en direction du centre-ville. La porte fermée que les passagers ont utilisé pour monter était en réalité bloquée en raison de la défaillance du système de contrôle automatique des portes. Confronté à cette situation pendant le trajet, le conducteur a procédé à une fermeture mécanique de la porte endommagée pour assurer la sécurité des passagers en attendant que la rame entre en maintenance.

– Face à la pénurie actuelle de véhicules prêts à être utilisés, les agents de surveillance et de sécurité de la société veillent à suivre les voyages, à fermer les portes des bus et des métros avant leur départ, comme illustré dans la vidéo. Un agent de la société a en effet remarqué ce comportement et a invité les passagers à monter par la porte adjacente.

– La société renforce la présence sur le terrain de ses agents d’exploitation et de sécurité sur ses réseaux pour éviter de telles situations et lutter contre les comportements qui compromettent la sécurité et perturbent le bon fonctionnement des transports publics.

– Dans la mesure du possible, la société s’efforce de fournir un transport sûr respectant les normes de sécurité en renforçant la présence d’agents dans les grandes stations et les points sensibles. À cet effet, un équipe technique de nuit a été affectée pour inspecter et réparer les systèmes automatiques de fermeture des portes avant leur départ des dépôts.

– La société constate une augmentation des actes de vandalisme ciblant la flotte de véhicules, en particulier les panneaux vitrés et les systèmes de contrôle automatique des portes, ce qui dépasse sa capacité de réparation et de préservation de la flotte de circulation, compte tenu de la pénurie de pièces de rechange. Depuis le début de l’année en cours, 55 panneaux vitrés ont été brisés en janvier et février, et 54 en mars, dont 21 étaient des portes vitrées. Jusqu’au 23 avril, 18 portes vitrées ont été brisées.

– Tout en comprenant les plaintes des passagers et leur droit à des déplacements dans des conditions décentes, la société s’engage à améliorer son offre et à mettre en œuvre les décisions récemment prises lors du conseil ministériel restreint pour améliorer le système de transport en commun dans les meilleurs délais. Elle renouvelle son appel aux citoyens à préserver le service public de transport car il est au service des citoyens et leur appartient.

Communiqué