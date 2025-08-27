Trump menace la Russie de sanctions économiques si le cessez-le-feu n’est pas respecté

27-08-2025

Le président américain Donald Trump a déclaré, mardi, qu’il était prêt à imposer des sanctions économiques à la Russie si son homologue Vladimir Poutine refusait de mettre fin aux hostilités en cours.

« Nous voulons une fin. Nous disposons de sanctions économiques. Je parle de sanctions économiques car nous n’allons pas entrer dans une guerre mondiale », a affirmé le locataire de la Maison-Blanche, mettant en garde Moscou contre de « graves conséquences » en cas de refus d’un cessez-le-feu.

