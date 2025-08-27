Trump prépare une « grande réunion » à la Maison Blanche sur l’après-conflit à Gaza

Le président américain Donald Trump présidera, mercredi, une réunion de haut niveau à la Maison Blanche consacrée à la reconstruction et à la gestion de l’après-conflit dans la bande de Gaza.

« Nous élaborons un plan très complet pour le jour d’après » dans ce territoire palestinien, dévasté par près de deux ans de conflit, a indiqué mardi Steve Witkoff, émissaire spécial américain, sur Fox News. Aucun détail supplémentaire n’a été précisé sur les mesures envisagées ni sur les partenaires impliqués dans ce processus.

Cette initiative intervient alors que la communauté internationale s’inquiète de la situation humanitaire à Gaza et de la nécessité de préparer un plan de reconstruction durable.

