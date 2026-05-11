Tunis : six ans de prison pour une mère qui exploitait ses enfants à la mendicité

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu un verdict sévère dans une affaire de traite des êtres humains impliquant des mineurs.

La justice tunisienne a prononcé une lourde peine à l’encontre d’une femme reconnue coupable d’avoir contraint ses propres enfants à mendier dans les rues de la capitale. La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis l’a condamnée à six ans d’emprisonnement et à une amende de 20 000 dinars pour traite des êtres humains.

Selon les éléments de l’enquête, la prévenue positionnait ses enfants mineurs dans les artères les plus fréquentées de Tunis, dont l’avenue Habib Bourguiba, et les contraignait à mendier dans des conditions précaires, récupérant ensuite l’intégralité des sommes collectées. Les investigations ont en outre établi qu’elle instrumentalisait délibérément le jeune âge de ses enfants pour attendrir les passants et maximiser les dons.

Le tribunal a qualifié ces agissements d’exploitation économique caractérisée et de violation grave des droits de l’enfant, fondant ainsi sa décision sur les dispositions légales relatives à la protection des mineurs et à la lutte contre la traite des personnes.