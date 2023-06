Tunisie : 29 plages dans cinq gouvernorats sont interdites Ã  la baignade

Tunisie : 29 plages dans cinq gouvernorats sont interdites à la baignade

Les plages tunisiennes ont, dans leur quasi-majorité, une eau cristalline, où il fait bon de se baigner.

Les plages de Tunisie, dont les eaux sont de bonne à très bonne qualité, représentent un taux de 71 %, contre 29 plages qui ne sont pas propres à la baignade. Celles-ci sont réparties sur les cinq gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Bizerte, Sousse et Gabès, selon des opérations d’évaluation qualitative des eaux de mer, issues des résultats de contrôle sanitaire réalisé pendant la période écoulée de l’année 2023, indique le ministère de la Santé, dans son classement annuel des plages tunisiennes, publié à la veille de la saison estivale.

Les plages interdites à la baignade sont réparties entre 04 à Tunis, 16 à Ben Arous, 05 à Bizerte, 01 à Sousse et 03 à Gabès.

Le ministère appelle à se garder de se baigner dans ces plages prohibées, et à éviter les comportements pouvant provoquer la pollution des plages, et la dégradation de la qualité de leurs eaux, en préservation de la santé de ceux qui les fréquentent.

Le département de Bab Saâdoun dit avoir avisé les autorités compétentes, en vue de prendre les mesures nécessaires et d’interdire la baignade dans les plages en question, et faire face à toutes les causes de pollution marine.

Le ministère dit gérer un réseau national de contrôle des eaux de mer comportant 539 points de contrôle, répartis sur l’ensemble du littoral de Tabarka au Nord, à Ben Guerdane au Sud.

Le contrôle se fait à travers des questionnaires annuels, pour recenser les sources de pollution des eaux de mer, mesurer le taux d’exposition des plages à la pollution, effecteur des prélèvements au niveau de tous les points de contrôle fixes d’une manière périodique, les soumettre aux analyses en laboratoire, et évaluer la qualité des eaux de mer, sur la base des recommandations de l’OMS.

