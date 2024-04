Tunisie : 43 ambassadeurs participent à une tournée d’exploration et de promotion au Nord-Ouest

Dans le cadre de la diplomatie économique et culturelle, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a organisé les 20 et 21 avril 2024 un voyage exploratoire et promotionnel dans la région du Nord-Ouest au profit des Chefs de Missions diplomatiques accrédités en Tunisie, avec la participation d’au moins 43 Ambassadeurs accompagnés de leurs épouses, représentant les différents continents et les pays frères et amis.

Cette opération vise à promouvoir les réserves culturelles et économiques et le patrimoine matériel et immatériel de notre pays, et à communiquer davantage avec le corps diplomatique, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le programme de cette tournée des visites à un certain nombre de monuments archéologiques et historiques, tels que le site archéologique de Dougga à Béja, qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le site de Sidi Boumakhlouf au Kef, et le site archéologique de Bulla Regia à Jendouba, au cours de laquelle les Chefs de missions diplomatiques et leurs conjoints ont pris connaissance des spécificités de ces sites ainsi que du riche patrimoine civilisationnel et culturel, du produit touristique diversifié, et des opportunités d’explorer les zones prometteuses pour l’investissement dans plusieurs secteurs, d’encourager les petites professions, de soutenir les jeunes entrepreneurs, les artisans et les entreprises communautaires afin de créer des emplois et soutenir les efforts de développement régional.

Les participants ont également pris connaissance des composantes du complexe sportif international à Ain Draham, du centre de formation et de vacances à Beni Mtir et du complexe sportif dans un hôtel à Tabarka, outre l’organisation de deux visites de terrain à deux exploitations agricoles à Toukaber et Slouguia, dans le cadre de promotion des exportations et de la promotion des produits agricoles locaux de la région du nord-ouest, qui sont appréciés sur de nombreux marchés étrangers et ont remporté de nombreuses distinctions internationales.

Dans une allocution prononcée à Tabarak, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, souligné les constantes de la diplomatie tunisienne et l’adhésion de notre pays aux valeurs de justice, de paix et de sécurité dans le monde et son soutien constant aux causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne.

Au deuxième jour de la tournée, le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, le Directeur Général du Centre de Promotion des Exportations et le Directeur Général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur ont eu des entretiens avec les ambassadeurs participants sur les possibilités de coopération internationale pour soutenir les efforts de développement dans la région du Nord-Ouest, en tenant compte de son potentiel, ainsi que sur les moyens de renforcer davantage les relations de la Tunisie avec leurs pays respectifs dans divers domaines d’intérêt commun.