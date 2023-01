Tunisie : ArrivÃ©e de 96 camions libyens chargÃ©s de provisions et de produits de base via Ras-Jdir

Tunisie : Arrivée de 96 camions libyens chargés de provisions et de produits de base via Ras-Jdir

Quelque 96 camions libyens chargés de provisions et de produits de base, sucre, l’huile, farine et riz ont franchi ce mardi 17 janvier 2023, le passage frontalier Ras-Jdir vers la Tunisie, comme l’a affirmé l’attaché de presse de l’ambassade de Libye en Tunisie, Naïm Achibi.

Dans une déclaration médiatique à Diwan FM, il a indiquué que cette cargaison intervient dans le cadre du soutien et de l’appui du gouvernement d’union libyen de Abdelhamid Dbeibah à la Tunisie.

Il a annoncé l’arrivée d’autres camions chargés de produits alimentaires en provenance de Tripoli, via Ras Jdir, de manière à ce que le total atteigne les 170 camions.

Le chef du gouvernement d’union libyen, Abdelhamid Dbeibah, avait déclaré hier, à Misrata, que la Tunisie et la Libye forment un seul pays, et sont liés par des intérêts, et un avenir commun.

