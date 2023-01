La Tunisie et la Libye forment un seul pays, les problÃ¨mes en suspens seront rÃ©glÃ©s (Dbeibah)

La Tunisie et la Libye forment un seul pays, les problèmes en suspens seront réglés (Dbeibah)

Le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, a affirmé que « la Tunisie et la Libye forment un seul pays, ayant des intérêts et problèmes communs, ainsi qu’un avenir commun ».

Dans une déclaration médiatique, en marge de l’ouverture, hier lundi, de la première édition de la foire tuniso-libyenne, pour le développement du commerce et de l’industrie dans la ville de Misrata, il a indiqué que « la coopération entre les deux pays allait se poursuivre, tant qu’on est sur cette terre ».

La Tunisie et la Libye sont complémentaires à travers leurs intérêts communs, a-t-il souligné, cité par la TAP.

La complémentarité entre les deux pays a démarré et s’est illustrée, davantage, à travers cette foire commune, tenue sous le signe : « La Tunisie et la Libye, portail de l’Afrique », a-t-il souligné.

Selon ses dires, « les relations tuniso-libyennes sont, aujourd’hui, plus fortes que jamais, et se sont consolidées, davantage, à travers les décisions et les conventions signées avec la Tunisie, à travers les réunions avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et la rencontre avec le président, Kaïs Saïed ».

Abdelhamid Dbeibah a exprimé ses « profonds remerciements » pour les différentes décisions prises par la Tunisie, notamment le retrait de 1260 personnes, de la liste des suspects, « une démarche extrêmement importante pour les Libyens, afin qu’ils ne soient pas bloqués au niveau des points de transit et des aéroports tunisiens », a-t-il dit.

Le chef du gouvernement d’unité nationale libyen a indiqué que son gouvernement œuvrait à régler un certain nombre de difficultés, avec la partie tunisienne, notamment le règlement des dettes qui seront remboursées.

La Tunisie et la Libye vont se soutenir mutuellement, et chacune d’entre elle sera forte par le soutien de l’autre, a-t-il souligné en substance.

La foire tuniso-libyenne pour le développement du Commerce et de l’Industrie s’est ouverte hier, lundi, à Misrata, dans sa première édition, sous le signe, « la Tunisie et la Libye, un portail pour l’Afrique. » Organisée par la chambre de Commerce, et d’industrie de Misrata, et le centre d’affaires tuniso-libyen, cette foire vise à faire connaitre les spécificités de Misrata aux différents opérateurs économiques, laquelle constitue un point de transit vers l’Afrique.

Gnetnews