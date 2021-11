Tunisie : Chaïbi appelle à améliorer le rayonnement de l’Institut supérieur de Théologie

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a appelé ce mardi 02 novembre à œuvrer au rayonnement de l’Institut supérieur de Théologie, à travers les sessions de formation destinées aux prédicateurs et cadres de mosquées.

Lors d’une visite à cette institution universitaire, à l’occasion de l’accession de Dr. Afif Sbabti à sa direction, le ministre a appelé à diversifier les programmes, et à s’ouvrir sur les différentes spécialités et champs religieux, intellectuels et administratifs, indique ce soir le ministère dans un communiqué.

Cette ouverture est de nature à aider les formateurs à améliorer leur prestation, afin d’accomplir, convenablement, les missions qui leur sont dévolues, ajoute la même source.

Le ministre a, par ailleurs, écouté les préoccupations et suggestions des employés de l’Institut.

