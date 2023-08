Tunisie : Le ministère de l’Intérieur met de l’ordre dans les environs des marchés municipaux « Sidi Ammar » et « Sidi el-Bahri »

Des campagnes sécuritaires ont été menées hier, dimanche 20 août, dans les environs des marchés municipaux « Sidi Ammar » à l’Ariana, et « Sidi el-Bahri » à Tunis, indique ce lundi, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Ces campagnes ont été menées, sous l’égide des responsables régionaux, des différentes unités sécuritaires et services municipaux, dans le cadre « des efforts continus visant à préserver l’ordre public, à veiller sur la quiétude des citoyens, et à faire face au phénomène des étals anarchiques et de la surexploitation du trottoir ».

Ces opérations ont permis d’éliminer 260 points d’étalage anarchique dans le gouvernorat de l’Ariana, ainsi que 12 points et 56 séparations d’étals de ce type à Tunis.

Il a été, par la suite, procédé au nettoyage des rues et trottoirs. Des points sécuritaires ont été installés au niveau des accès menant aux marchés concernés pour interdire l’étalage anarchique de nouveau.

Ces campagnes ont été appréciées par les riverains, entre habitants et commerçants, selon la même source.

Gnetnews