Tunisie – Corée du Sud : Une coopération renforcée pour l’innovation médicale

16-09-2025

En marge de sa participation à la 4ᵉ édition du World Bio Summit 2025, organisée le 17 septembre à Séoul, le ministre tunisien de la Santé, Dr. Mustafa Ferjani, a rencontré ce mardi 16 septembre son homologue sud-coréenne, Dr. Jeong Eun-kyeong, ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Cette rencontre a permis de consolider les relations bilatérales dans le domaine de la santé et d’explorer plusieurs pistes de coopération. Parmi les projets discutés figurent le développement du système hospitalier numérique, l’intégration de la chirurgie robotique et de l’intelligence artificielle en médecine, la promotion du médecin de précision et de la télémédecine, ainsi que le renforcement de l’échange de compétences médicales et techniques entre les deux pays. Le partenariat inclut également la coopération dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique.

Le ministre tunisien a souligné que cette collaboration illustre la volonté de la Tunisie de placer les nouvelles technologies au service de la santé publique, tout en ouvrant la voie à des projets innovants qui devraient se concrétiser dans un avenir proche.

