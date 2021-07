Tunisie – Coronavirus : 144 nouveaux décès, la barre des 16 mille largement dépassée, les contaminations frôlent les 500 mille

En fin de semaine dernière, la barre des 16 mille décès aura été largement dépassée, pour se situer actuellement à 16 388 disparitions des suites du Covid-19.

Des records jamais atteints en nombre de décès ont été signalés pendant les trois derniers jours consécutifs, soit 189 disparitions à la date du 08 juillet, 194 décès le 09 juillet, et 144 à la date du 10 juillet.

Selon son tout dernier communiqué sur l’évolution de la situation épidémiologique, le ministère de la Santé a recensé 6592 contaminations par le Covid-19 la date du 10 juillet, après la parution des résultats de 19 227 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 34,29 %.

Le bilan se rapproche des 500 mille contaminations, 497 613 précisément, sur un ensemble de 1 942 081 analyses en laboratoire.

Les malades se sont, dans leur écrasante majorité, remis de la maladie, soit 393 305 guérisons, dont 5 288 personnes déclarées rétablies les dernières 24 heures.

Les pressions sont de plus en plus fortes sur les établissements de soins, qui accueillent, à ce stade, 4 463 malades, dont 3892 dans le secteur public, et 571 dans le secteur privé. Sur l’ensemble, 636 sont placés en soins intensifs, et 153 sous respiration artificielle.

Au total, quelque 21 022 ont été pris en charge dans les structures hospitalières depuis l’avènement de la pandémie, dont 152 admissions, les dernières 24 heures.

