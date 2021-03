Tunisie – Coronavirus : 22 040 personnes vaccinées, l’épidémie évolue en dents de scie

En attendant l’arrivée ce jeudi 25 Mars d’un lot de 200 mille doses du vaccin chinois Sinovac, la campagne de vaccination se poursuit pour le 13ème jour consécutif.

Selon les derniers chiffres officiels, quelque 22 040 personnes, en majorité des professionnels de santé, ont été jusque-là vaccinées, et 655 746 personnes sont inscrites sur la plateforme Evax.

Pour inciter les Tunisiens à adhérer encore plus massivement à la campagne nationale de vaccination, le ministère de la Santé continue à publier les photos des figures qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Hier, c’était autour de la directrice des soins et de santé de base (DSSB), et membre de la commission de vaccination, Ahlem Xzara, de recevoir la première dose du vaccin Pfizer-BionTech.

S’agissant de la situation épidémiologique, les courbes des contaminations et des décès continuent à évoluer en dents de scie.

Quelque 747 nouveaux cas ont été dépistés positifs au virus à la date du 23 Mars 2021, après la parution de 4390 analyses en laboratoire. Le bilan s’élève, désormais, à 247 254 contaminations.

Parallèlement, le nombre de guérisons passe à 213 969, dont 464 personnes rétablies à la même date.

Quelque 27 personnes ont succombé au virus le même jour, faisant passer le bilan à 8637 décès.

Les hospitalisations ont connu une légère hausse, avec 1075 malades alités dans les hôpitaux et les cliniques privées, 277 sont placés en soins intensifs et 95 sous oxygène.

Au total, 11 237 malades ont été hospitalisés des suites d’une infection par le virus, dont 46 nouvelles admissions les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé depuis l’avènement de la pandémie, 1 074 639 analyses pour dépister le Covid-19.

Gnetnews